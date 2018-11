François Lenglet : "Ce mouvement des gilets jaunes est une occasion pour la 'France des gens' de réclamer sa part"

Toutes les colères autour de la hausse du carburant se résument en un seul constat : notre pays fonctionne à deux vitesses. Pour François Lenglet, spécialiste économie de TF1, "la 'France des villes' dévore tout et ce mouvement des gilets jaunes est donc une occasion pour la 'France des gens' de réclamer sa part". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.