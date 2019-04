"Le président privilégie désormais le pouvoir d'achat au lieu de la compétitivité", selon François Lenglet

Emmanuel Macron a montré beaucoup plus d'entrain à remplir la colonne des dépenses que la colonne des recettes jeudi 25 avril. Le président a annoncé des mesures qui s'élèvent à 10 milliards d'euros. À cela s'ajoute les 10 milliards d'euros annoncées en décembre 2018, dont les financements ont été tout aussi incertains. À ce jour, la crise des Gilets jaunes coûtera donc 20 milliards d'euros annuels pour l'État. Une somme que l'on n'a pas encore trouvée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.