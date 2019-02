Qui est François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes ?

François-Xavier Bellamy, 33 ans, est professeur de philosophie et maire adjoint de Versailles. Avec ses convictions assumées contre l'IVG et le mariage pour tous, le jeune normalien est désigné tête de liste du parti Les Républicains en janvier. Que sait-on sur lui ? Nos reporters sont allés à sa rencontre, mais aussi ceux qui le connaissent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.