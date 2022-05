Franky Zapata : chute accidentelle de l'homme volant

Quand il décolle, tout semble normal. Mais très vite, Francky Zapata se met à tournoyer. Visiblement, il ne contrôle plus sa plateforme volante. Il chute d'une vingtaine de mètres, heureusement dans l'eau et sous les yeux inquiets des spectateurs. "J'ai regardé avec le zoom qu'il avait son gilet de sauvetage qui s'est dégonflé". "Après, les secours sont arrivés, ils l'ont transporté sur une civière", nous explique un fan, témoin de la situation. Francky Zapata était bien conscient quand il a été transporté à l'hôpital. Ce samedi après-midi, il devait réaliser des examens complémentaires. Francky Zapata, c’est l'homme de tous les exploits. À bord de son skateboard volant qu'il a conçu lui-même, il avait épaté le pays et le chef de l'État lors d'un défilé du 14 juillet. Il avait même réussi son pari de traverser la Manche avec son invention. Prêt à prendre tous les risques pour réaliser ses rêves. T F1 | Reportage B. Augey, V. David, C. Brousseau