Frappes américaines en Syrie : les Etats-Unis ont-ils changé de doctrine ?  

Barack Obama avait adressé à l'été 2012 un avertissement menaçant à la Syrie : "La ligne rouge pour nous, ce sera l'utilisation d'armes chimiques". Pourtant, un an plus tard et après le massacre de la Ghouta attribué au régime syrien, Barack Obama renonce à intervenir directement contre Damas, donnant au régime un sentiment d'impunité. Beaucoup d'observateurs, après les récentes frappes américaines, affirment désormais que Donald Trump a fait ce que Barack Obama n'a jamais osé faire.