Frappes occidentales en Syrie : Assad dénonce "une attaque barbare"

Dans la soirée du vendredi 13 avril, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont effectué des raids en Syrie. L'objectif des frappes était de cibler les capacités chimiques militaires du régime syrien. Trois localisations ont été visées, dont un centre de recherche scientifique et un site de stockage d'armes chimiques. La Russie estime que ces attaques sont une insulte à l'égard de Vladimir Poutine tandis que Bachar al-Assad dénonce "une attaque barbare". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.