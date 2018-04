Frappes occidentales en Syrie : pourquoi la Russie est-elle restée discrète ?

Au-delà de la relance du processus diplomatique sur le conflit syrien, les frappes militaires françaises et de ses alliés avaient également pour objectif de reprendre la main en Syrie et surtout vis-à-vis de la Russie. En effet, Moscou avait pris ces dernières années un ascendant militaire sur les trois autres grandes puissances occidentales. Cependant, la réaction russe à l'opération militaire conjointe a été en demi-teinte. Le Kremlin a juste convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De plus, Vladimir Poutine a été particulièrement discret après les bombardements de la coalition. Alors, quelles en sont les raisons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.