Frappes en Syrie : Donald Trump endosse l'habit de l'homme d'action

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump avait insisté sur le désengagement américain dans les conflits mondiaux. Il y a deux semaines, le président américain avait d'ailleurs demandé le retrait de ses troupes en Syrie, laissant aux autres le soin de régler ce différend. Le dossier syrien a cependant eu des enjeux considérables en terme de sécurité internationale, d'où les récentes frappes de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Donald Trump a même avancé une stratégie de contorsion, qui consiste à ménager la Russie tout en restant ferme, durant cet affront.