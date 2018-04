Frappes en Syrie, le film de la nuit

La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont donc finalement décidé de réagir après l'attaque au gaz mortel sur des civils syriens le week-end dernier. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, ils ont bombardé trois cibles soupçonnées d'être liées au programme chimique du régime syrien. Les frappes ont été chirurgicales et n'ont duré que quelques minutes. En agissant ainsi, les trois pays lancent donc un avertissement à Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.