Frappes en Syrie : quels ont été les objectifs ?

L'attaque menée contre la Syrie, dans la soirée du 13 avril, a été la première action militaire d'Emmanuel Macron. Le président français avait même eu pour rôle d'avertir la Russie pour les frappes et de maintenir le dialogue. À noter que le but de cette action n'était pas de renverser le régime Assad ni de contester le rôle des Russes sur le territoire syrien. Le principal objectif était surtout de démontrer que l'usage d'armes chimiques ou nucléaires ne restera plus impuni.