Frappes en Syrie : où se situe la ligne rouge sur les armes chimiques ?

Le 21 août 2013, les autorités syriennes ont bombardé au gaz sarin la Ghouta, faisant des centaines de morts. La France et les États-Unis étaient sur le point de lancer des frappes contre le régime jusqu'à ce que Barack Obama fasse un volte-face. En 2014, 1 300 tonnes d'armes chimiques ont été détruites mais malgré les engagements pris, le régime syrien aurait développé un programme d'attaque au chlore. Depuis, d'autres usages d'armes chimiques contre les civils ont eu lieu en Syrie. Le dernier massacre a été perpétré le 7 avril 2018 à Douma. Pour les Occidentaux, la ligne rouge a été franchie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.