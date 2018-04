Frappes en Syrie : quel rôle la France a-t-elle joué ?

La France a participé aux frappes militaires occidentales sur la Syrie. Emmanuel Macron en avait évoqué la possibilité depuis plusieurs jours. Le chef de l'État a donc lancé dans la nuit du vendredi 13 avril sa première opération militaire d'envergure. Il a déployé 17 avions et six navires pour participer aux bombardements occidentaux contre le régime syrien. Ils ont tiré 12 des 103 missiles lancées par la coalition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.