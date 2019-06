Fraude alimentaire : de faux steaks hachés ont été fournis à des associations caritatives

La marchandise provient de Pologne. De très mauvaise qualité, ces steaks hachés ne sont composés que de gras, de peau et d'amidon. Selon l'analyse de la répression des fraudes, ils ne contiennent que 50% de viande, très peu de muscles mais beaucoup d'os et d'abats. Ces faux steaks hachés ne représentent aucun danger pour la santé. Néanmoins, leur valeur nutritive est très faible. De quoi est composé un vrai steak haché ? Qui contrôle la qualité de ce produit ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.