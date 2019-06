Fraude aux steaks hachés : quels contrôles ?

La fraude alimentaire qui a touché plusieurs de nos associations caritatives soulève des questions. Les faux steaks hachés, qui leur ont été livrés, n'étaient en fait qu'un mélange de gras, de peau et d'amidon. Produits en Pologne, ils suscitent des interrogations sur les normes en vigueur. Une réglementation européenne aurait-elle été violée ? Qui aurait dû contrôler cette marchandise ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.