Fraude fiscale : le fisc va surveiller les réseaux sociaux

Chaque année, l'Etat perd 60 milliards d'euros, voire plus, à cause de la fraude fiscale. Pour traquer les fraudeurs, le gouvernement prévoit de surveiller les réseaux sociaux. Les données publiques seront un point de départ pour démarrer une enquête. Si un contribuable poste une photo de lui sur un yacht ou au volant d'une voiture de luxe, alors qu'il n'en a pas les moyens de le faire, le fisc pourra en être alerté. Une expérimentation qui sera mise en place sans doute dès le début de l'année 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.