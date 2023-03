Fraude : la moitié des miels importés frelatés

Dans le rayon miel de votre supermarché, il y a normalement peu de doute sur le type de produits que vous trouverez. Mais malgré les labels bios, les drapeaux tricolores, lire l’étiquette ne suffit pas toujours à savoir ce que contient réellement un pot. Une enquête de la Commission européenne a prouvé que parmi des pots de miel importés de Chine, d’Ukraine, du Nicaragua ou du Brésil, 46% ne sont pas du miel pur. C’est invisible à l'œil nu, mais ils sont mélangés avec du sirop de riz, de blé ou de betterave. Il s’agit d’une pratique interdite, mais très rentable. En moyenne, du miel pur importé en Europe coûte deux euros dix-sept au kilo, le sirop de riz par exemple, entre 40 à 60 centimes, quatre à cinq fois moins chers. “Il y a beaucoup d’argent à se faire en fait. On a énormément de filous qui ont développé une technologie qui permet que les miels frauduleux passent en dessous des radars. C’est-à-dire ne soient jamais repérés, ni par les autorités de contrôle, ni même par les laboratoires qui travaillent pour les miels de marque, les marques distributeurs… ”, explique Ingrid Kragl, directrice d’information de Foodwatch. Le miel pur a un prix et réclame un savoir-faire. Alors, pour être sûr que votre pot de miel en est un, méfiez-vous des prix trop bas et privilégiez l’achat direct aux apiculteurs. TF1 | Reportage L. Poupons, O. Lévesque, B. Poizeuil