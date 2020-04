Fred Yonnet, le musicien français qui fait swinguer son quartier pendant le confinement

Ils sont nombreux les artistes qui postent sur les réseaux sociaux des chansons enregistrées depuis chez eux. Mais le musicien que nous vous faisons découvrir a décidé d'offrir de vrais concerts à ses fans. Au moment où le confinement a été décrété, son groupe s'apprêtait à partir pour une tournée. Actuellement, le Français, Fred Yonnet, qui a joué pour Prince et Stevie Wonder, comble ses voisins.