Freeride World Tour : Marion Haerty championne du monde pour la quatrième fois !

Il fallait du cœur et du sang-froid pour s'élancer dans ces pentes effrayantes. Même après dix ans de carrière, la Française s'étonne encore. Car le doute ne la quitte jamais. "Je suis super contente, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai pas tellement confiance en moi et aujourd'hui, montrer que je peux gagner un nouveau titre mondial, c'est dingue", réagit-elle. Dans une compétition de freeride, les concurrents partent tous du même point et arrivent au même endroit. Mais entre les deux, chacun décide de sa trace. Marion Haerty choisit de prendre l'intérieur de ce couloir entre les rochers. Dans la compétition masculine, le Français Victor de Le Rue préfère sauter par-dessus le couloir. Il est le seul à le faire ce jour-là et va aussi gagner. Les skieurs sont notés sur le style, la vitesse et la maîtrise dans la prise de risque. Ce qui n'est pas toujours réussi, mais les accidents graves sont rares. Tous ces snowboardeurs sont des professionnels aguerris.