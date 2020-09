Fret ferroviaire : la Suisse incite les transporteurs à mettre leurs camions sur les trains

La Suisse est un petit pays avec de grandes idées. Pour réduire le risque d'accident et la pollution, les autorités ont fait du fret une priorité. Le but est de diminuer le nombre de camions sur les routes et les inciter à monter sur des trains. Une politique qui a largement atteint ses objectifs, car 70% des marchandises qui traversent la Suisse sont embarquées sur des trains. Un record qui crée des envieux.