Frigo : les bons gestes pour éviter les pannes

Avec les fortes chaleurs de l'été, on a tendance à baisser régulièrement le thermostat de notre frigo. Ce qui est une erreur. Normalement, on ne doit jamais changer le principe de ce dernier. Il faut se mettre sur un réglage de base et laisser l'appareil travailler. Vérifiez également l'étanchéité de la portière sans oublier de dégivrer le frigo au moins une fois par an. À noter qu'un frigo à la bonne température, c'est -18° C dans le congélateur et 4° C dans le réfrigérateur.