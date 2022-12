Frissons: dans les fiefs de Mbappé et Giroud

Aux yeux des jeunes joueurs de Bondy, à quelques mètres du stade où Kylian Mbappé a fait ses classes, le buteur est ce soir un héros. Il a marqué le premier but français à 18h19. Comble des miracles, Kylian Mbappé marque le deuxième but des Bleus. Ils exultent ! "C'est un très grand exemple pour nous", s'exprime un des jeunes joueurs. Depuis le coup d'envoi, les trois équipes de petits footballeurs vibraient derrière leur champion. "On peut le soutenir à travers l'écran même s'il ne nous entend pas"."Il va faire gagner toute l'équipe. C'est lui qui va soulever la Coupe du monde", lancent-ils. À 600 kilomètres de là, à Froges en Isère, tous les enfants du club, veulent eux, devenir Olivier Giroud. Ils ont gardé espoir toute la première mi-temps. Petite déception donc quand il sort au milieu de la deuxième mi-temps. "On est très fier de lui, il a fait de très belles actions". Ce soir, dans les deux fiefs des buteurs français, la victoire des Bleus a fait rêver de petits champions en herbe. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Basar, C. Blampain