Frissons : le grand huit le plus rapide d'Europe

Bienvenue à bord d'une attraction hors du commun. Ces montagnes russes gigantesques sont les plus rapides d'Europe. Sa vitesse de pointe est de 134 km/h. Pour que tout fonctionne, Jordi Vidal et son équipe se réveillent très tôt le matin. Dans le parc encore fermé, des mannequins de 75 kg prennent la place des clients pour une série de tests de sécurité. Chaque jour, ils ont le privilège d'inaugurer l'attraction. Rouages, système de pilotage automatique, harnais de sécurité, tout est vérifié. Et comme si cela ne suffisait pas, un dernier contrôle est opéré par Ramiro Muñoz. Son métier fera sûrement rêver les plus téméraires. Il embarque dans l'attraction pour une ultime vérification lors d'une sorte de tour de chauffe. Les grilles du parc s'ouvrent enfin à 10 h, laissant entrer 20 000 visiteurs prêts à affronter leur peur du vide pendant trois minutes. C'est le temps nécessaire pour parcourir les 1 564 m de long de l'attraction et surtout sa descente en chute libre à 74 m de haut. Pour vous faire une idée, ce grand huit fait seulement 10 mètres de moins que la Statue de la Liberté à New York. Si l'attraction a coûté 25 millions d'euros au parc, l'entreprise va très vite le rentabiliser avec une entrée à 50 euros. Entre ceux qui veulent des sensations fortes et ceux qui veulent marquer le coup pour une occasion spéciale, elle a suffisamment de clients. Deux Français sont venus spécialement de Toulon pour tester le grand huit. Après une heure d'attente, ils touchent enfin au but. Le départ aura lieu dans quelques secondes, juste le temps d'hésiter une dernière fois. Une fois le bouton de mise à feu enclenché, il n'est plus possible de faire marche arrière. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou