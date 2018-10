Vague de froid : à la recherche de la chaleur

Avec l'arrivée des températures hivernales, nos habitudes et nos gestes du quotidien ont commencé à changer. Tous se focalisent désormais sur la quête de la chaleur. Dans la région lyonnaise, beaucoup de ménages se sont déjà empressés de remettre en marche les chauffages et les cheminés. Pour ceux qui ont le courage de mettre le nez dehors, les vêtements d'hiver sont désormais de rigueur. Côté cuisine, les salades et autres grillades ont laissé place aux plats plus rassasiants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.