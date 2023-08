Froid en été : neuf degrés au réveil !

Une boisson chaude pour se réchauffer, une polaire débuter la journée. Il a fait 9 °C ce matin au réveil ; alors dans les campings, les vacanciers ont adapté leurs tenues. L’activité du jour est toute choisie. Au programme : une randonnée à la fraîche. La météo peut être très changeante dans les Pyrénées. Le propriétaire d’un camping, Roger Mounard, chauffe donc ses piscines à 28 degrés. "On travaille bien l’avant-saison, on a des structures couvertes pour les animations, on est au chaud pour manger ", explique-t-il. Cette saison, les jours de grosses chaleurs ont été rares. Un contraste avec l’été caniculaire de l’an passé. Les terrasses sont à moitié vides. Sur le marché, la présence d’une tricoteuse ne trouble personne. "Il n’y a pas de saison pour mettre un pull ; le matin de bonne heure et le soir un peu tard", affirme-t-elle. En effet, le pull est la meilleure vente de l’été. Avec 19 °C à la mi-journée, le soleil fait grimper le thermomètre. C’est une bonne nouvelle pour les touristes, ou du moins pour ceux qui restent. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet