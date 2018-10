Le froid fait un retour en force ce week-end

Le pic de froid annoncé pour ce dernier week-end d'octobre est bel et bien là. En l'espace de 48 heures, on a perdu par endroits jusqu'à 15°C. Des températures qui continuent de baisser. Le Cantal et la Haute-Loire pourraient même s'attendre à des chutes de neige. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.