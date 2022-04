Froid : il va falloir restreindre sa consommation électrique

Êtes-vous prêts à faire des efforts ? La vague de froid se poursuit et entraîne une surconsommation d'électricité. RTE nous appelle donc à moins consommer entre 7h et 10h du matin demain. Par exemple, en baissant le chauffage à 16°C ou en faisant tourner votre lave-linge ou votre lave-vaisselle dès ce soir. Même chose pour les entreprises. Elles sont priées de reporter les visioconférences, gourmandes en énergie. Dans ses rayons, cette enseigne a déjà prévu une ambiance très différente. De quoi réduire de 20% la consommation en électricité de chaque magasin. Pourquoi cet appel à consommer moins ? Selon le gestionnaire du réseau électrique, notre consommation devrait atteindre les 73 000 mw vers demain, mais seulement 65 000 seraient produits au même moment, en raison du froid, mais pas seulement. Il y a 27 réacteurs nucléaires à l'arrêt pour des opérations de maintenance. On est obligé d'importer 11 000 mw aux pays voisins, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne et Angleterre. Cela permet d'éviter les coupures d'électricité. TF1 | Reportage L. Deschateaux - P. Corrieu - Q. Trigodet