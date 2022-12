Froid polaire : jusqu'à -19 °C dans l'Est !

C'est la première corvée du matin, le grattoir à la main. Avec moins douze degrés au réveil, la coupe de glace est plutôt résistante. Une température glaciale, il a même gelé à l'intérieur de la voiture. Ce matin, il fallait prévoir du temps, des gants et surtout le bon matériel avant de pouvoir prendre le volant. Avec de telles conditions, la campagne s'est littéralement figée dans le gel : une brume épaisse, de la neige et un thermomètre affichant jusqu'à moins seize degrés par endroits. Le brouillard givrant a transformé les chaussées en patinoire. Le sel a même du mal à agir. Il faut s'adapter et trouver les moyens adéquats. Les citadins avaient oublié le véritable hiver alsacien, il faut remonter à 2010 pour trouver un mercure sous les moins dix degrés en décembre. Combinaison de ski pour les enfants qui sont ravis de revoir la neige, les parents eux, font un effort. D'autres ont opté pour le style yeti et ressorti un matériel à l'épreuve du temps, la date d'achat est restée en mémoire "1976". Des citadins équipés pour la toundra sibérienne, des plans d'eaux transformés en banquises, un froid mordant, on aime ou on déteste, il faudra s'y faire au moins jusqu'à lundi prochain. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre