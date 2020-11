Fronde des commerçants : comment en sortir ?

Les commerçants ne se contentent pas d'exprimer leur colère, ils proposent aussi des solutions en cas de réouverture. Renforcer le protocole sanitaire pour limiter au maximum les risques de contaminations dans leurs magasins. Pour ce vendeur de jouets, chaque jour qui passe c'est 90% de perte de chiffre d'affaires. Franck Mathias, porte-parole de "JouéClub" est donc prêt à tout pour convaincre le gouvernement de le laisser rouvrir quitte à renforcer encore le protocole sanitaire. Autre piste également évoquée par les commerçants, mettre en place un système de "click and collect" et des prises de rendez-vous. C'est-ce qu'espère Odile Oudin. "On va mettre les horaires auxquels les gens pourraient venir se déplacer à la boutique chercher les fleurs, l'adresse mail ainsi que le téléphone pour passer des commandes", a-t-elle évoqué. Mais les clients prendront-ils ces nouvelles habitudes ? Pour Françis Palombi, président de la Confédération des commerçants indépendants de France, cette solution est insuffisante. "Les prises des rendez-vous, nous y sommes attachées, mais ça ne va pas compenser la perte de chiffre d'affaires par rapport à la fermeture... ", a notamment expliqué ce représentant des commerçants indépendants. Même constat pour Yann Riou, gérant de la librairie "Une autre page" Croissy-sur-Seine (Yvelines). Selon ce libraire, cette mesure ne lui apporterait rien puisque son chiffre d'affaires resterait à zéro. Il veut rouvrir d'autant plus qu'il avait déjà fortement limité l'affluence. Le gouvernement n'exclut pas d'assouplir les règles au fur et à mesure. En attendant, cette profite aux commerces en ligne, ce que déplore aussi la majorité des commerçants.