Fronde des universités : mobilisation spontanée ?

Les universités de Nancy, de Montpellier et de Tolbiac sont toujours bloquées, ce vendredi 6 avril, à cause du mouvement de contestation du nouveau système Parcoursup. La plupart des grévistes se manifestent contre la sélection à l'entrée des filières, mais certains semblent aussi avoir des revendications beaucoup plus politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.