Frontière franco-espagnole : la réouverture tant attendue

L'un des pays de l'espace Schengen encore fermé a rouvert ses frontières hier soir. L'Espagne laisse désormais passer les voitures. C'est un soulagement pour des milliers de Français qui travaillent de l'autre côté, sans compter tous ceux qui avaient pris l'habitude aussi de s'y approvisionner en cigarettes et en alcool. Certains ont d'ailleurs voulu rattraper trois mois de retard aujourd'hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.