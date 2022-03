Frontière polonaise : attente interminable pour les réfugiés

Natalia et sa grand-mère ont fui Kharkiv il y a trois jours. Les voici enfin à la frontière après 1 100 kilomètres parcourus. Anna, 74 ans, est prévoyante. Elle aura bien besoin de sa chaise pliante, car une très longue attente commence. Au moment de quitter l'Ukraine, sa fille oscille entre tristesse et détermination. Des milliers de réfugiés convergent à ce poste-frontière, ils sont 17 000 ce jour-là, composés essentiellement des femmes et des enfants de tous âges. Ici, l'attente est interminable. Il fait deux degrés, un petit garçon de sept ans prend soin de sa petite sœur de deux ans. Le soir tombe et les réfugiés continuent d'affluer avec une température à zéro degré. Cela fait trois heures déjà d'Aksana et sa famille attendent. Le poste-frontière est tout près, mais la file avance très lentement. Avec moins de quatre degrés, la fatigue s'accentue encore et il va falloir tenir. Les contrôles ukrainiens s'avèrent être assez rapides, mais côté polonais, il n'y a seulement que deux douaniers pour tamponner chaque passeport et scanner chaque bagage. À deux heures du matin, premier pas sur le sol européen après dix heures d'attente. La paix, la chaleur des retrouvailles pour les plus chanceux. Mais pour la plupart, ces réfugiés poseront leurs valises dans l'un des nombreux centres d'accueil polonais. TF1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou