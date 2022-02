Frontière polonaise : ils fuient leur pays à pied

Ils ont attendu des jours dans le froid, sans voiture. Et c'est à pied qu'ils passent la frontière polonaise. Nous sommes à Medyka, l'un des postes frontières entre l'Ukraine et la Pologne où arrivent des Ukrainiens depuis des jours. "Nous avons mis deux jours à arriver ici. Les enfants sont très fatigués. Heureusement que des gens là-bas nous ont apportés de la nourriture et du thé. Mais on était obligé d'attendre. C'était très dur" ; "Je suis tellement soulagée d'être enfin arrivée. J'ai fui Kiev et maintenant, mon père va venir me chercher, témoignent des réfugiées. Ces hommes, qui guettent l'arrivée des réfugiés, sont Ukrainiens et vivent en Pologne. Ils attendent de retrouver leurs proches. Alexis sait que son petit frère de 17 ans fait la queue depuis quinze heures de l'autre côté de la frontière. "Je suis terrorisé et en colère, mais en même temps heureux de bientôt le retrouver et qu'il soit sain et sauf près de moi", confie-t-il. D'autres attendent à cette frontière n'importe quelle famille à aider, à conduire quelque part. Pour cause, beaucoup de réfugiés arrivent en Pologne sans aucun contact ni point de chute. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet