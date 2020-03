Fruits et légumes : acheter français pour sauver les agriculteurs

Les produits français ont envahi les rayons "fruits et légumes" de nos grandes surfaces. Depuis le début de la semaine, ils ont remplacé les produits importés. C'est notamment le cas des fraises et des asperges. Le but étant de soutenir les producteurs locaux et de montrer aux clients le soutien des enseignes à l'économie du pays. Les agriculteurs en ont bien besoin avec la fermeture des marchés et des restaurants ainsi que la chute d'environ 40% de la demande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.