Fruits et légumes : été indien sur les étals

Avec les températures estivales de la mi-octobre, Pascal Beteille, cultive encore des courgettes de plein champ. Du côté des aubergines, les récoltes sont exceptionnellement tardives cette année 2022. Ce maraîcher n'a pas encore eu besoin de chauffer les serres. Des fruits et légumes d'été, que l'on retrouve sur les étals comme dans ce magasin de producteurs. Ici, les prix sont particulièrement bas. Même les clients s'étonnent. D'après Philippe Vaillant, vendeur de fruits et légumes en Gironde, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La pomme est le seul produit de saison. Là encore, la météo vient perturber le calendrier cette année 2022. Dans le sud-ouest, la semaine prochaine sera encore très ensoleillée. Selon Météo France, les températures devraient dépasser les 25 °C tous les jours. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Arfel