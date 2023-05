Fruits et légumes : pourquoi ils viennent de l'étranger

Que ce soit au rayon fruits et légumes de votre grande surface ou chez le marchand de la place de l'église, ces derniers temps pour vous attirer, l'origine française, la production locale s'affiche en grand. Mais à y regarder d'un peu plus près, les étiquettes “origine France” ne sont pas les plus répandues, loin de là. En réalité, nous importons la moitié de nos fruits et légumes. C'est 15% de plus qu'il y a 20 ans. Mais que s'est-il passé ? D'abord, notre panier de fruits et légumes a changé. Nous achetons plus d'agrumes et de fruits exotiques. Des produits, bien sûr, qui viennent de loin. Le plus consommé d'entre eux, c'est l'avocat. Et aussi la mangue, qui pousse en Côte d'Ivoire. La France importe aussi des fruits et légumes, qui n'ont pourtant aucun mal à pousser sur le territoire, comme la tomate. Aujourd'hui, plus d'une sur trois est importée principalement du Maroc. La raison, c'est leur prix imbattable. Impossible de s'aligner, pour Christophe Rousse, producteur de tomates et secrétaire général adjoint chez Légume de France. Ses tomates sont vendues jusqu'à trois fois plus chères que celles du Maroc. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Leproux, G. Parrot