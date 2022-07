Fruits et légumes : pourquoi les prix flambent ?

Le pouvoir d'achat est au cœur de nos préoccupations. D'ailleurs, dans les allées de ce marché strasbourgeois, si on parle de l'augmentation du prix des fruits et des légumes, peu de consommateurs, nous contredirons. Il y a des produits locaux de saison qui n'ont guère évolué. D'autres, qui sont importés comme la pastèque, les pêches ou les poivrons, là l'augmentation peut atteindre 40% en un an. Ce samedi matin, chez un maraîcher strasbourgeois, on récolte des courgettes. La surprise, c'est qu'elles seront vendues le lendemain au même prix qu'il y a un an. D'autres produits sont dans le même cas. L'explication c'est que le coût de la main d'œuvre est resté là-bas quasiment la même et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'importation d'Espagne ou de Belgique qui fait flamber les prix. En bout de chaîne, c'est au client de consommer malin. Cela veut dire, acheter du local et de saison. Si les cinq fruits et légumes journalier sot toujours recommandés, il faudra les sélectionner intelligemment en pensant à la fois à son budget et à la planète. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings