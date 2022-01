Fruits et légumes : produits de luxes ?

Dans un supermarché de la banlieue strasbourgeoise, des oranges à près de 4 euros le kilo coûtaient 3,50 euros l'année dernière. Les poires ont augmenté de 35 centimes en un an. Pour certains clients, manger des fruits et des légumes de saison, tous les jours, est presque devenu un luxe. Comment faire alors pour avoir une alimentation équilibrée ? Certains se privent, d'autres traquent les bonnes affaires. Pour payer moins cher, certains consommateurs ont une autre astuce. Ils n'achètent que le strict minimum. Ce jour-là, sur le marché de Houdan en région parisienne, un client n'achète qu'un kilo de carottes à 2,20 euros. Il s'adresse directement aux producteurs pour les pommes de terre. Selon le calcul de l'association Familles rurales, le budget alimentaire global chaque mois pour un ménage de quatre personnes atteint désormais 450 euros et 1148 euros pour des produits bio. Beaucoup trop cher pour un grand nombre de Français. "Les familles les plus modestes, mathématiquement, vont moins consacrer de budgets à ce panier alimentaire et en particulier, aux fruits et aux légumes, dont on sait pourtant qu'ils constituent des aliments santé. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour l'instauration d'un chèque fruit et légumes comme il en existe un en matière d'énergie", affirme Nadia Ziane, directrice consommation et juridique de "Familles rurales". L'association Familles rurales estime qu'environ 6 millions de Français auraient besoin de cette aide pour améliorer leur alimentation. TF1 | Reportage F. Chadeau, P. Vogel