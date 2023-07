Fruits et légumes : profitez-en, les prix baissent

Melons, fraises, nectarines, pêches... dans les paniers des consommateurs, pas de doute, l'été est là. Et la bonne surprise sur ce stand, ce sont les prix. D'après l'interprofession des fruits et légumes cette année, le coût aurait baissé, moins 11% pour les abricots jusqu'à moins 25% sur les tomates. Une baisse qui passe presque inaperçue dans un contexte d'inflation. Ici, les abricots partent même comme des petits pains. Ces rabais s'expliqueraient par une quantité de fruits et légumes plus importante que l'année dernière. Des stocks qu'il faut écouler. "Tout a baissé, les abricots, deux euros le kilo, le brugnon à deux euros le kilo, la pêche, deux euros le kilo. Ça mûrit tout d'un coup. Et comme il y a plus de marchandises, on a baissé les prix !", explique Yohan. Cet afflux de marchandises serait lié aux conditions climatiques de ces derniers mois. Fruits ou légumes d'été se retrouvent donc en nombre sur les étals pour le plaisir des papilles. TF1 | Reportage A. Brousse, F. Resbeut