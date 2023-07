Fruits et légumes : profitez-en, les prix baissent

Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais bonne nouvelle, certaines prix ont baissé sur les étales. “Tout a baissé. Les abricots à deux euros le kilo, ça a mûri tout d’un coup. Et comme il y a plus de marchandises, on a baissé les prix.”, dit un vendeur. Les fruits et légumes d'été sont moins chers que l'année 2022. Moins 25% pour les tomates, moins 10% pour les concombres et les abricots. Les prix baissent, car il y a du stock partout au pays. La cueillette a commencé avec quelques semaines de retard pour Estelle Viala Sanguinet, maraîchère de l'exploitation "Le jardin d'Ethan" à Eysines en Gironde. Avec la hausse du prix de l'énergie, la plupart des producteurs a décidé de planter plus tard. Résultat, les rayons débordent de tomate. Malgré la baisse des prix, les consommateurs boudent les fruits et légumes de saison, car les Français continuent de se restreindre. L'inflation touche encore de nombreux produits, le budget alimentation est le premier à en pâtir. Impossible de savoir si les prix des fruits et légumes de saison vont continuer de baisser, c'est peut-être le moment de faire de bonnes affaires. TF1 | Reportage V. David, A. Brousse, F. Resbeut