Les fruits exotiques sont de plus en plus plébiscités

Fruit du dragon, mangoustan, kumquat... leur saveur rappelle les vacances. Ces fruits exotiques sont de plus en plus appréciés. En provenance d'horizons les plus lointains, ils doivent être importés avant d'arriver dans nos assiettes. La plupart d'entre eux arrivent par bateau mais certains prennent l'avion. Un luxe suprême accordé à des fruits dont le délai est très court entre la récolte et la dégustation. Pour garantir leur qualité, ces derniers doivent alors être cueillis à maturité. Et cette qualité a un prix ! Une mangue importée par avion coûte quatre fois plus cher que celle transportée par bateau.