Fruits, légumes, viande : la fraîcheur à tout prix

Dans ce supermarché de la Somme, c'est une petite révolution qui vient de se produire. Il y a plus de places pour les fruits et légumes, pour le fromage, le poisson ou la viande, par rapport aux autres produits. Pour contenter sa clientèle, l'enseigne veut atteindre 50 % de produits frais en rayon contre 35 % aujourd'hui. Elle y parvient en misant notamment sur les références locales. Ce producteur de poulet est installé par exemple à 70 km du magasin. Et il négocie en direct avec le supermarché. En éliminant des intermédiaires, il gagne de la marge et a un prix final un peu moins cher que la concurrence. Selon le responsable de la grande surface, les clients recherchent un produit frais, local. C'est une nouvelle stratégie pour cette enseigne historique de la grande distribution qui est même allée jusqu'à ajouter le terme "hyperfrais" à son nom. La tendance profite aussi aux magasins spécialisés. On y commercialise uniquement des produits frais, avec succès. 160 000 clients de plus ont été enregistrés en deux mois en 2022 dans les 280 boutiques reparties sur tout le territoire. Comment cette fraîcheur est-elle garantie ? La qualité est-elle vraiment au rendez-vous ? À Puteaux (Hauts-de-Seine), dans ce magasin dédié exclusivement à la vente à emporter ou en livraison, 100 % de la marchandise vient directement des producteurs avec une durée de stockage limitée. Autre exigence, les produits sont conservés à six températures différentes. Frigos sophistiqués, robots dernière génération pour la manutention et le contrôle des stocks en temps réel, les investissements sont importants, mais vite rentabilisés. Le secteur de l'ultra frais est en pleine croissance. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, V. Abellaneda