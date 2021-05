Fugitif des Cévennes : la fin d'une cavale

Valentin Marcone était cerné. Rongé par la fatigue, le manque de nourriture, peut-être aussi la culpabilité, il décide de se rendre. Le major Thierry était présent à cet instant. Ce n'est pas un homme à l'allure surentraîné qu'il avait en face de lui, mais une personne affaiblie, exténuée par ses quatre jours de cavale. "Il était hagard et fébrile. Il était affamé. On l'a pris en compte. On lui a donné à manger et à boire. Et nous avons procédé aux vérifications nécessaires", raconte le commandant de la communauté de brigade de Saint-Jean-du-Gard (Gard). Caché dans un abri, aux alentours d'une abbaye en ruine dans les hauteurs du village des Plantiers. Il était donc tout près. Valentin Marcone avait emporté au moins deux armes et une couverture de camouflage, retrouvés depuis par les gendarmes. Épilogue d'une traque à l'ampleur exceptionnelle : 350 gendarmes mobilisés, 15 km² de périmètres à couvrir dans des milieux hostiles, où seules les unités d'élite du GIGN étaient capables d'intervenir. Vendredi, quelques heures avant la reddition du fugitif, nous étions exceptionnellement autorisés à embarquer avec ces commandos. Des militaires lourdement armés, suréquipés pour une traque de chaque instant grâce à des caméras thermiques embarquées, des drones, casques de vision nocturne et chien pisteur. L'objectif était de progresser doucement, mais sûrement, réduire la zone de recherche jusqu'à prendre en étau le fugitif à proximité de l'Abbaye Saint-Marcel de Fontfouillouse. Au village des Plantiers, les gendarmes quittent peu à peu les lieux. Un endroit désormais contraint de vivre avec ce souvenir douloureux.