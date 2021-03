Fuir le confinement en partant à Valberg

Fuir le confinement à Valberg (Alpes-Maritimes), le choix est assumé. "Ça commence à faire long, donc dès qu'on trouve le moyen de s'échapper et en plus on a la chance d'être à une heure et demi de route, on est hyper privilégié, du coup, on en profite", s'exclama l'une des personnes que nous avons rencontré. Sur les pistes, il y a bien du monde. Petits et grands profitent un peu de la liberté. Pendant que certains s'affairent à la luge, d'autres ont opté pour le ski de randonnée. Les plus petits, eux, ont choisi le ski. Depuis ce week-end, les chambres d'hôtes affichent complets. Dans le gîte de Patricia, les appels se sont multipliés pour réserver. "Il y a vraiment eu une affluence de coups de téléphone parce qu'on sent que les gens ont envie de monter à la montagne et d'être en semi-liberté ici", nous a-t-elle expliqué. "Le confinement de la côte a fait qu'il y a eu plus de monde pour ce week-end, et je pense que ça sera pareil pour le week-end prochain", rajoute-t-elle. Le masque en station reste obligatoire, les contrôles de gendarmerie pour faire respecter les règles sont fréquents. Mais au pied des pistes, devant les restaurants ou sur les bancs, il y avait ce dimanche matin comme un goût de notre vie d'avant.