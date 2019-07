Fuites au bac : quatre suspects mis en examen

Alors que les candidats admis au rattrapage tentent de se remobiliser sur les révisions, l'enquête se poursuit suite à des soupçons de fuites au bac. Celle-ci a abouti à la mise en examen d'un surveillant et de sa compagne. Ils auraient revendu les sujets de maths à certains élèves. La fraude aurait lieu dans le lycée privé Ozar-Hatorah de Créteil. Il s'agit d'un établissement d'excellence qui affiche un taux de réussite de 100% au bac. Pour sa défense, le surveillant évoque une pression de sa hiérarchie pour aider les élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.