Funérailles d'Elizabeth II : la cérémonie en cinq questions

Combien de temps les funérailles vont-elles durer ? Les funérailles vont durer toute une journée, à la date du lundi 19 septembre, pour trois dernières cérémonies. La plus officielle débutera en fin de matinée avec le départ du cercueil de la reine. Il quittera le palais de Westminster pour l'abbaye du même nom. Huit minutes de trajet seulement, mais en grande troupe, sur un affût de canon, tiré par près de 100 officiers de marine. Combien seront-ils pour l'accueillir ? Près de 2 000 personnes sont invitées. Ce seront surtout des chefs d'État et des têtes couronnées, qui, pour raison de sécurité, doivent arriver en bus. Respecteront-ils la consigne ? Joe Biden, le président américain, a déjà obtenu son passe-droit. Comment s'habiller ? Pour l'habillement, les hommes invités britanniques sont priés de revêtir le "morning coat", un costume trois-pièces porté par la famille royale. Et pour les femmes, le noir est de rigueur. Où sera inhumée la reine ? La reine sera finalement inhumée en fin de journée, plus discrètement, sans apparat, hors caméras, dans la chapelle Saint-Georges-de-Windsor. Elle reposera dans ce caveau familial, où doit encore la rejoindre le prince Philippe. Combien tout cela va-t-il coûter ? Il n'y a rien d'officiel, mais pour onze jours de cérémonial, les médias britanniques évoquent une facture qui pourrait, pour les plus dépensiers, aller jusqu'à 35 millions d'euros. Sans compter les conséquences économiques de cette journée fériée pour le pays. TF1 | Reportage C. Colin