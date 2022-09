Funérailles d'Elizabeth II : Londres accueille le monde entier

Le président français et son épouse Brigitte sont arrivés à Londres ce dimanche après-midi. Le couple impérial japonais atterrissait ce matin. C'est exceptionnel, car ils ne se rendent jamais aux funérailles hors de leur famille. Joe Biden, Justin Trudeau, Anthony Albanese, Jair Bolsonaro, le roi Felipe d'Espagne et la reine Letizia, ... Venus du monde entier, les chefs d’État et de gouvernement se sont recueillis un par un dans le hall de Westminster devant le cercueil de la reine. En phase deux, des Britanniques défilent. Ils sont priés de se recueillir rapidement devant la chapelle ardente parce que la file d'attente est immense. Elle commence sept kilomètres plus loin. Il y a quatorze heures d'attente. Interrogée par nos reporters, une dame espère arriver à temps pour dire au revoir à la reine avant lundi matin à 6h. La sécurité laisse en effet passer les derniers visiteurs avant de fermer l'accès. Des Britanniques ont réussi à monter leur tente le long des barrières. De là, ils espèrent voir la famille royale, mais aussi toutes les têtes couronnées européennes qui seront présentes lundi. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Tassin, M. Guénégan.