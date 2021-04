Funérailles du prince Philip : comment est-il perçu par les Britanniques ?

Les Britanniques avaient une vision plutôt négative du prince Philip jusqu'à ces derniers mois. A savoir, un être cassant, caustique et autoritaire. C'était la deuxième main qui recevait les dignitaires et quand il parlait, il y avait beaucoup de dérapages, notamment à travers ses blagues un peu douteuses. Puis, ces dernières semaines, ça a été lancé dans "The Crown", la série télévisée, dans lequel il joue un rôle central. Les Britanniques ont alors redécouvert le prince Philip comme en 1947, lors du mariage. Un événement essentiel dans le succès du règne d'Elisabeth II. A la fois pionnier de l'écologie, modernisateur de la monarchie et finalement une personnalité qui a beaucoup aidé les membres extérieurs au clan Windsor, qui par mariage, était parachuté soudainement dans la monarchie, à s'intégrer avec succès. Pour l'événement, la chapelle n'accueillera que trente personnes. A préciser que Meghan et Harry sont partis pour les Etats-Unis. Cela va être décrypté par tous les téléspectateurs.