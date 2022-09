Fusée Artemis : nouvelle fuite, nouveau report

Ethan avait tout prévu : la tenue évidemment, le jeu de simulation aérospatial aussi, pour patienter. Et à seulement six ans, il avait même tout révisé sur le lancement d’Artemis. Mais trois heures avant l’heure prévue pour le décollage, pour la seconde fois après lundi, le lancement est annulé. Ce week-end prolongé, ici aux Etats-Unis, plus de 400 000 personnes étaient encore attendues pour ce lancement le long de la côte de l’espace. Certaines étaient venues de loin pourtant. Et avaient même dormi sur place pour avoir les meilleurs emplacements. C’est une mission majeure qui doit, à terme en 2025, renvoyer l’humain sur la lune. Alors la NASA ne veut prendre aucun risque. C’est aussi une première pour cette fusée, la plus grosse du monde. Même si ce vol n’est pas habité, les enjeux techniques et financiers sont énormes. Les problèmes de fuite n’ont pas été réglés. La mission lune attendra encore un peu. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Darrien