Fusillade à la sortie du stade : un mort et un blessé à Marseille

Des détonations ont été entendues en plein tournoi de football interquartier. Dans le stade, mouvement de panique pour les milliers de supporter présents. À l'extérieur, deux hommes viennent d'être la cible de tir. Deux participants au tournoi, connus des services de police pour trafic de stupéfiants. Le bilan provisoire fait état d'un mort et un blessé grave. Les organisateurs ont suspendu la compétition jusqu'à nouvel ordre. Samedi matin, à 100 mètres de là, seulement trois équipes de jeunes sur le terrain au lieu des neuf prévus initialement. Des éducateurs présents au match hier ont été observés autour du terrain. Ils craignent aussi l'impact à plus long terme sur les enfants. "Il y a des petits hier qui ont vu la scène, qui ont vu du sang, qui ont entendu des détonations quoi qu'il en soit, mais ça reste des enfants et nous, on fait en sorte de leur inculquer la valeur du foot, du plaisir, du jeu, de l'amusement", affirme l'un d'eux. Mais comment faire pour transmettre des valeurs à des jeunes accoutumés à la violence dès le plus jeune âge ? Beaucoup confient hors caméras que les règlements de comptes font partie de leur quotidien. Pour la police judiciaire chargée de l'enquête, c'est bien la piste privilégiée.