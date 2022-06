Fusillade à Oslo : la piste d'un acte terroriste

En Norvège, un tireur a ouvert en feu dans un quartier très animé du cœur d'Oslo, à proximité du palais royal. Il est 1h14 du matin lorsque les tirs sont signalés devant un fast-food et deux bars, dont un établissement fréquenté par des homosexuels. "J'ai pensé qu'il y avait une bagarre dehors, donc je suis sorti. Mais là, j'ai entendu la fusillade et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui tirait avec une mitraillette", raconte un témoin. Arrivée en cinq minutes, la police relève deux morts et 21 blessés, mais aussi le comportement exemplaire de certains clients et passants. "La police est très reconnaissante envers les personnes qui ont apporté une contribution héroïque en aidant à mettre le suspect sous contrôle", explique Tore Bastard, porte-parole de la police. L'homme appréhendé, qui a apparemment agi seul, est un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans. La multiplicité des victimes et des commerces visés a orienté les policiers vers une enquête pour homicide, tentative d'homicide et acte terroriste. TF1 | Reportage O. Santicchi